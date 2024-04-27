Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1873
Жена: Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Олимпиада Евгеньевна
Мать ребёнка: Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Аполлинария Евгеньевна
Мать ребёнка: Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Любовь Александровна
Смерть
Неизвестно