Евгений Васильевич 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евгений Васильевич

Место рождения

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1873

Жена: Любовь Александровна

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Олимпиада Евгеньевна

Мать ребёнка: Любовь Александровна

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Аполлинария Евгеньевна

Мать ребёнка: Любовь Александровна

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Любовь Александровна

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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