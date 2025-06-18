Попов Александр Сергеевич 02.01.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
Попов Александр Сергеевич

муж., род. 02.01.1955, г.Лесозаводск, Приморский край, Россия

Автор
АП
Попов А.
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
23.09.1927
Орловская обл., Елецкий р-н, д.Сосенки
17.09.1988
г. Петропавловск-Камчатский
Мать
25.02.1933
Владивосток, Приморский край, Россия
03.08.1997
г. Петропавловск-Камчатский
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Жена
23.03.1954
Владивосток
Сестра
01.01.1954

