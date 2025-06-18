Попов Александр Сергеевич
муж., род. 02.01.1955, г.Лесозаводск, Приморский край, Россия
- РодственникиРодственники
- СобытияСобытия
- ОбсуждениеОбсуждение
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
23.09.1927
Орловская обл., Елецкий р-н, д.Сосенки
17.09.1988
г. Петропавловск-Камчатский
Мать
25.02.1933
Владивосток, Приморский край, Россия
03.08.1997
г. Петропавловск-Камчатский
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Жена
23.03.1954
Владивосток
Сестра
01.01.1954