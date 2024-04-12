Двойнишникова Улита Степановна
Место рождения
Дата рождения1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
05.09.1923
Сын: Двойнишников Михаил Абрамович
Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
13.10.1925
Дочь: Доронина Надежда Абрамовна
Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
08.08.1927
Дочь: Лепехина Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
25.10.1929
Сын: Двойнишников Николай Абрамович
Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
28.03.1932
Дочь: Шубина Анастасия Абрамовна
Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
30.04.1937
Дочь: Зубикова Таисия Абрамовна
Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
04.10.1939
Сын: Двойнишников Иван Абрамович
Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно