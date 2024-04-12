Двойнишникова Улита Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишникова Улита Степановна

Место рождения

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.09.1923

Сын: Двойнишников Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.10.1925

Дочь: Доронина Надежда Абрамовна

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
1925

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
08.08.1927

Дочь: Лепехина Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
25.10.1929

Сын: Двойнишников Николай Абрамович

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
28.03.1932

Дочь: Шубина Анастасия Абрамовна

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
30.04.1937

Дочь: Зубикова Таисия Абрамовна

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
04.10.1939

Сын: Двойнишников Иван Абрамович

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойнишников Абрам Филиппович

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