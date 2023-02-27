(Виноградова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Виноградова) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семененкова) Ульяна

Отец ребёнка: Семененков Николай

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 09.04.2022 09:55:57.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семененков Николай

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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