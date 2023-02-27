(Виноградова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семененкова) Ульяна
Отец ребёнка: Семененков Николай
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семененков Николай
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно