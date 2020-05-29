Чернов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Михаил Алексеевич

Чернов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1957

Дата смерти

29.05.2020

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1957

Отец: Чернов Алексей Гордеевич

Мать: Чернова Сарра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.05.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.