Чернов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1957
Дата смерти29.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1957
Отец: Чернов Алексей Гордеевич
Мать: Чернова Сарра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.05.2020