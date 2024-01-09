Палетская -- Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палетская -- Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палетский Игнатий

Рождение ребёнка
13.01.1831

Сын: Палетский Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Палетский Игнатий

Битки, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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