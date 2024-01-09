Палетская -- Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палетский Игнатий
Рождение ребёнка
13.01.1831
Сын: Палетский Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Палетский Игнатий
Битки, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно