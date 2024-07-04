Кузина (Смородиновой) Капитолина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Осюшкина (Кузина) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Кузин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1958
Дочь: Шевелева (Кузина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кузин Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно