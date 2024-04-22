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Коньков Владимир Геннадьевич

Место рождения

Чайковский, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

22.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1983

Отец: Коньков Генадий Константинович

Мать: Конькова Лариса Леонидовна

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
18.02.2012

Жена: Конькова Светлана Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
18.02.2012

Жена: не указана

Рождение ребёнка
23.07.2012

Дочь: Конькова Паулина Владимировна

Мать ребёнка: Конькова Светлана Александровна

Рождение ребёнка
18.11.2022

Сын: Коньков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Конькова Светлана Александровна

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