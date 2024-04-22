Коньков Владимир Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения22.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1983
Бракосочетание
18.02.2012
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.07.2012
Дочь: Конькова Паулина Владимировна
Мать ребёнка: Конькова Светлана Александровна
Рождение ребёнка
18.11.2022
Сын: Коньков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Конькова Светлана Александровна