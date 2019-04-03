Мезрин Николай Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1926
Дата смерти03.04.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1926
Отец: Мезрин Аркадий
Мать: Мезрина Елена
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезрина Мария
Военная служба
Неизвестно
Дата призыва: 01.01.1943 -Можгинский РВК, Удмуртская АССР, Можгинский р-н Участвовал в боевых действиях в составе Воинской части 9 ВА с 1943 по 1945 Участник Харбинско-Гиринской наступательной операци... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мезрина Мария
Рождение ребёнка
19.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мезрина Мария
Смерть
03.04.2019
https://1418museum.ru/heroes/70449605/