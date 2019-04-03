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Мезрин Николай Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1926

Дата смерти

03.04.2019

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1926

Отец: Мезрин Аркадий

Мать: Мезрина Елена

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Мария

Военная служба
Неизвестно
Дата призыва: 01.01.1943 -Можгинский РВК, Удмуртская АССР, Можгинский р-н Участвовал в боевых действиях в составе Воинской части 9 ВА с 1943 по 1945 Участник Харбинско-Гиринской наступательной операци... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезрина Мария

Рождение ребёнка
19.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезрина Мария

Смерть
03.04.2019
https://1418museum.ru/heroes/70449605/

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