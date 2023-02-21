Чернышова Лукия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышова Лукия Григорьевна

Чернышова Лукия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1900 ст.

Сын: Чернышов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Чернышов Николай Антонович

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Николай Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close