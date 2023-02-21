Чернышова Лукия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1900 ст.
Сын: Чернышов Федор Николаевич
Отец ребёнка: Чернышов Николай Антонович
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно