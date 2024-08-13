Кукишкина (Валькова) Александра Лупентьевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
28.01.1907
Муж: Кукишкин Иван Ильич
Рождение ребёнка
02.12.1909
Сын: Кукишкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Кукишкин Иван Ильич
Рождение ребёнка
26.06.1911
Отец ребёнка: Кукишкин Иван Ильич
ГААО Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 963
Рождение ребёнка
07.07.1915
Дочь: Кукишкина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кукишкин Иван Ильич
ГААО Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 1205
Смерть
Неизвестно