Кукишкина (Валькова) Александра Лупентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукишкина (Валькова) Александра Лупентьевна

Место рождения

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Вальков Лупентий (Лупп) Дорофеевич

Мать: Валькова (Сковородкина) Параскева Демьяновна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.01.1907

Муж: Кукишкин Иван Ильич

Рождение ребёнка
02.12.1909

Сын: Кукишкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Кукишкин Иван Ильич

Рождение ребёнка
26.06.1911

Сын: Кукишкин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Кукишкин Иван Ильич

ГААО Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 963
Рождение ребёнка
07.07.1915

Дочь: Кукишкина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кукишкин Иван Ильич

ГААО Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 1205
Смерть
Неизвестно

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