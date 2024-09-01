Шубкин Григорий Макарович 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Шубкин Григорий Макарович

Автор
МЯ
Яковлева М.

мужской, родился 1815

умер Неизвестно

Отец
Шубкин Макар Васильевич1793 г.р.
Мать
Шубкина Надежда Евстратовна1791 г.р.
Супруги
Шубкина Марфа Егоровна1817 г.р.
Дети
Шубкин Лаврентий Григорьевич1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Шубкин Макар Васильевич

Мать: Шубкина Надежда Евстратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубкина Марфа Егоровна

Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шубкин Лаврентий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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