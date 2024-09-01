Шубкин Григорий Макарович
мужской, родился 1815
умер Неизвестно
ОтецШубкин Макар Васильевич1793 г.р.
МатьШубкина Надежда Евстратовна1791 г.р.
Супруги
Шубкина Марфа Егоровна1817 г.р.
Дети
Шубкин Лаврентий Григорьевич1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубкина Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шубкин Лаврентий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно