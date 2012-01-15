Жигайлов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигайлов Александр Иванович

Место рождения

СССР

Дата рождения

13.03.1940

Дата смерти

15.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жигайлова Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигайлова Анна Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Смерть
15.01.2012
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