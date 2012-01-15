Жигайлов Александр Иванович
Место рожденияСССР
Дата рождения13.03.1940
Дата смерти15.01.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жигайлова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жигайлова Анна Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Смерть
15.01.2012