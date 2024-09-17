Демин Никита Еремеевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1817
Бракосочетание
Около 1838
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Демин Петр Никитич
Мать ребёнка: Демина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.03.1841
Дочь: (Демина) Дарья Никитична
Мать ребёнка: Демина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Демина) Афонасья Никитична
Мать ребёнка: Демина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.01.1853
Дочь: (Демина) Агафья Никитична
Мать ребёнка: Демина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.06.1854
Дочь: (Демина) Акилина Никитична
Мать ребёнка: Демина Пелагея Дмитриевна
Смерть
Неизвестно