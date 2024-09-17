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Демин Никита Еремеевич

Место рождения

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.09.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1817

Отец: Демин Еремей Стефанович

Мать: Демина Параскева Емельяновна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Около 1838

Жена: Демина Пелагея Дмитриевна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Демин Петр Никитич

Мать ребёнка: Демина Пелагея Дмитриевна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1841

Дочь: (Демина) Дарья Никитична

Мать ребёнка: Демина Пелагея Дмитриевна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Демина) Афонасья Никитична

Мать ребёнка: Демина Пелагея Дмитриевна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1853

Дочь: (Демина) Агафья Никитична

Мать ребёнка: Демина Пелагея Дмитриевна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1854

Дочь: (Демина) Акилина Никитична

Мать ребёнка: Демина Пелагея Дмитриевна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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