Бахменда Берка Генехович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Бахменда Генех
Мать: Бахменда Сора
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Бахменда Песя
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Бахменда Песя
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Бахменда Песя
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Бахменда Хана Беркович
Мать ребёнка: Бахменда Песя
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Бахменда Песя
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Бахменда Мерка Беркович
Мать ребёнка: Бахменда Песя
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Бахменда Генья Беркович
Мать ребёнка: Бахменда Песя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахменда Песя
Смерть
Неизвестно