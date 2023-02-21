Бахменда Берка Генехович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахменда Берка Генехович

Бахменда Берка Генехович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Бахменда Генех

Мать: Бахменда Сора

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бахменда Авсей Беркович

Мать ребёнка: Бахменда Песя

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бахменда Гирш Беркович

Мать ребёнка: Бахменда Песя

Рождение ребёнка
1851

Сын: Бахменда Хаим Беркович

Мать ребёнка: Бахменда Песя

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Бахменда Хана Беркович

Мать ребёнка: Бахменда Песя

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бахменда Зиска Беркович

Мать ребёнка: Бахменда Песя

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Бахменда Мерка Беркович

Мать ребёнка: Бахменда Песя

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бахменда Генья Беркович

Мать ребёнка: Бахменда Песя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахменда Песя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close