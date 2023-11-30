Биккулова (Биккулова) Салихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биккулова (Биккулова) Салихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмамятов Абдрахман

Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Абдрахманов Абдюхан

Отец ребёнка: Ишмамятов Абдрахман

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Абдрахманова (Абдрахманова) Саригуль

Отец ребёнка: Ишмамятов Абдрахман

Рождение ребёнка
1827

Сын: Абдрахманов Абдулмяжит (Абдул Мязит) (Абдул Мязит)

Отец ребёнка: Ишмамятов Абдрахман

Смерть
Неизвестно

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