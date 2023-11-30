Биккулова (Биккулова) Салихан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишмамятов Абдрахман
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821
Сын: Абдрахманов Абдюхан
Отец ребёнка: Ишмамятов Абдрахман
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Абдрахманова (Абдрахманова) Саригуль
Отец ребёнка: Ишмамятов Абдрахман
Рождение ребёнка
1827
Сын: Абдрахманов Абдулмяжит (Абдул Мязит) (Абдул Мязит)
Отец ребёнка: Ишмамятов Абдрахман
Смерть
Неизвестно