Жабина (Андросов / Андрусов /) Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина (Андросов / Андрусов /) Акилина Васильевна

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Андросов / Андрусов / Василий Потапович

Мать: Андросова / Андрусова / Анна Епифановна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
27.05.1887

Муж: Жабин Федор Иванович

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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