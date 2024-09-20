Рудакова Прасковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Рудаков Василий Семенович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Рудаков Василий Семенович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Рудакова Марья Васильевна
Отец ребёнка: Рудаков Василий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Рудаков Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Рудаков Василий Семенович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Рудакова Аксинья Васильева
Отец ребёнка: Рудаков Василий Семенович
Смерть
Неизвестно