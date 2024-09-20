Рудакова Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова Прасковья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Василий Семенович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Рудаков Антон Васильевич

Отец ребёнка: Рудаков Василий Семенович

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Рудаков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Рудаков Василий Семенович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Рудакова Марья Васильевна

Отец ребёнка: Рудаков Василий Семенович

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Рудаков Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Рудаков Василий Семенович

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Рудакова Аксинья Васильева

Отец ребёнка: Рудаков Василий Семенович

Смерть
Неизвестно

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