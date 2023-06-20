Коврижных Евдокия Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Евдокия Парфеновна

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Параковья Терентьевна

Отец ребёнка: Коврижных Терентей Харламович

Смерть
Неизвестно
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