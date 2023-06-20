Коврижных Евдокия Парфеновна
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Параковья Терентьевна
Отец ребёнка: Коврижных Терентей Харламович
Смерть
Неизвестно