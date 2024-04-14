Прокофьева Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Марфа Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева Соломанида Сергеевна

Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева Настасья Сергеевна

Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Илья мл Сергеевич

Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Сергей Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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