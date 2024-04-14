Прокофьева Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокофьева Соломанида Сергеевна
Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокофьева Настасья Сергеевна
Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокофьева Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Илья мл Сергеевич
Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно