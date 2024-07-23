Данилюк Кондрат Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилюк Кондрат Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1888

Дата смерти

15.11.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилюк Фисюк Мария Павловна

Рождение ребёнка
20.01.1939

Сын: Данилюк Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Данилюк Фисюк Мария Павловна

Смерть
15.11.1967
Ильинка, Есильский район, Северо-Казахстанская область

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