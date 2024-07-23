Данилюк Кондрат Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1888
Дата смерти15.11.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1939
Сын: Данилюк Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Данилюк Фисюк Мария Павловна
Смерть
15.11.1967
Ильинка, Есильский район, Северо-Казахстанская область