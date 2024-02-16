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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1764 г.р.
1775 г.р.
1785 г.р.

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Игнат

Отец ребёнка: Аким

Будаево
Рождение ребёнка
1775

Сын: Савелий

Отец ребёнка: Аким

Будаево
Рождение ребёнка
1785

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Аким

Будаево
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