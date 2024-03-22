Литвякова (Погорелова) Екатерина Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.
Отец: Погорелов Андрей Савельевич
Бракосочетание
11.11.1885 ст.
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Дочь: Екатерина Афанасьева
Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.
Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
13.08.1894 ст.
Дочь: Фекла Афанасьева
Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
30.08.1898 ст.
Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
09.11.1900 ст.
Дочь: Антонина Афанасьева
Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.
Дочь: Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
26.01.1905 ст.
Дочь: Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
17.02.1906 ст.
Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
16.01.1907 ст.
Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
02.02.1910 ст.
Сын: Литвяков Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно