Литвякова (Погорелова) Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвякова (Погорелова) Екатерина Андреева

Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.

Отец: Погорелов Андрей Савельевич

Мать: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1885 ст.

Муж: Литвяков Афанасий Яковлев

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Дочь: Екатерина Афанасьева

Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.

Сын: Литвяков Яков Афанасьев

Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
13.08.1894 ст.

Дочь: Фекла Афанасьева

Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
30.08.1898 ст.

Сын: Литвяков Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
09.11.1900 ст.

Дочь: Антонина Афанасьева

Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.

Дочь: Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1905 ст.

Дочь: Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1906 ст.

Сын: Литвяков Федор Афанасьев

Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1907 ст.

Сын: Литвяков Петр Афанасьев

Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1910 ст.

Сын: Литвяков Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Литвяков Афанасий Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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