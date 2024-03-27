Акмалетдинов Исматулла Азанчей Московской Соборной Мечети — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акмалетдинов Исматулла Азанчей Московской Соборной Мечети

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Сибгатуллин Акмалетдин

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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