Акмалетдинов Исматулла Азанчей Московской Соборной Мечети
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Сибгатуллин Акмалетдин
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Акмалетдинов Исматулла рядовой В архив Дата рождения __.__.1892 Место рождения Горьковская обл., Кзыл-Октябрский р-н, к/з им Ленина, д. Медяново Военно-пересылочный пункт Горьковский ВПП Воинская часть Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл. Выбытие из воинской части 28.04.1943 Куда выбыл Сталинский РВК Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации Горьковский ВПП Номер описи ист. информации 191384
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно