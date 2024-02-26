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Василиса Тарасова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнила Максимов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Марья Корнилова (Вна)

Отец ребёнка: Корнила Максимов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Анисья Корнилова (Вна)

Отец ребёнка: Корнила Максимов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Анна Корнилова (Вна)

Отец ребёнка: Корнила Максимов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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