Карманов Василий Трофимович
Место рождения
Дата рождения11.02.1934
Дата смерти24.11.2014
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
24.11.2014
Кутлинка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан