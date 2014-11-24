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Карманов Василий Трофимович

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Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.02.1934

Дата смерти

24.11.2014

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1934

Отец: Карманов Трофим Иванович

Мать: Карманова Евдокия (Авдотья) Николаевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Александра Яковлевна

Смерть
24.11.2014
Кутлинка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан

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