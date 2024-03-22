Чумичев Иван Карпович
Место рождения
Дата рождения15.08.1904
Дата смерти21.04.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1904
Отец: Чумичев Карп
Бракосочетание
1923
Жена: Власова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
15.08.1924
Дочь: Чумичева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Власова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
19.03.1927
Дочь: Чумичёва Александра Ивановна
Мать ребёнка: Власова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
17.10.1929
Мать ребёнка: Власова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
12.06.1933
Мать ребёнка: Власова Анна Ефимовна
Смерть
21.04.1987
Москва, город федерального значения Москва