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Чумичев Иван Карпович

Место рождения

Выглядовка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.08.1904

Дата смерти

21.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1904

Отец: Чумичев Карп

Мать: не указана

Выглядовка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1923

Жена: Власова Анна Ефимовна

Выглядовка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.08.1924

Дочь: Чумичева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Власова Анна Ефимовна

Выглядовка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.03.1927

Дочь: Чумичёва Александра Ивановна

Мать ребёнка: Власова Анна Ефимовна

Выглядовка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.10.1929

Сын: Чумичев Павел Иванович

Мать ребёнка: Власова Анна Ефимовна

Выглядовка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.06.1933

Сын: Чумичев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Власова Анна Ефимовна

Выглядовка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
21.04.1987
Москва, город федерального значения Москва
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