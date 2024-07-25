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Тумпаров Умар Жилилович

Место рождения

Неверово, Колыберевская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Неверово, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумпаров Федор Умарович

Мать ребёнка: Тумпарова Шагида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тумпарова Зинаида Умаровна

Мать ребёнка: Тумпарова Шагида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тумпарова Лидия Умаровна

Мать ребёнка: Тумпарова Шагида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тумпарова Мария Умаровна

Мать ребёнка: Тумпарова Шагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тумпарова Шагида

Рождение ребёнка
29.01.1940

Дочь: Суркова (Тумпарова) Галия Умаровна

Мать ребёнка: Тумпарова Шагида

Смерть
Неизвестно

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