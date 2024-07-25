Тумпаров Умар Жилилович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тумпарова Шагида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тумпарова Зинаида Умаровна
Мать ребёнка: Тумпарова Шагида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тумпарова Лидия Умаровна
Мать ребёнка: Тумпарова Шагида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тумпарова Мария Умаровна
Мать ребёнка: Тумпарова Шагида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тумпарова Шагида
Рождение ребёнка
29.01.1940
Дочь: Суркова (Тумпарова) Галия Умаровна
Мать ребёнка: Тумпарова Шагида
Смерть
Неизвестно