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Weidenbaum Karl

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Weidenbaum Adam

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1841

Сын: Вейденбаум Владимир Карлович

Мать ребёнка: Вейденбаум Наталия Иванова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.03.1842

Дочь: Александра Карловна

Мать ребёнка: Вейденбаум Наталия Иванова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.03.1844

Дочь: Вера Карловна

Мать ребёнка: Вейденбаум Наталия Иванова

Рождение ребёнка
19.08.1845

Дочь: Анна Карловна

Мать ребёнка: Вейденбаум Наталия Иванова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вейденбаум Наталия Иванова

Смерть
Неизвестно
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