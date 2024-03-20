Weidenbaum Karl
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Weidenbaum Adam
Рождение ребёнка
30.01.1841
Сын: Вейденбаум Владимир Карлович
Мать ребёнка: Вейденбаум Наталия Иванова
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.03.1842
Дочь: Александра Карловна
Мать ребёнка: Вейденбаум Наталия Иванова
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.03.1844
Дочь: Вера Карловна
Мать ребёнка: Вейденбаум Наталия Иванова
Рождение ребёнка
19.08.1845
Дочь: Анна Карловна
Мать ребёнка: Вейденбаум Наталия Иванова
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно