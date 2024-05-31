Родионов Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиПосле 1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Родионов Степан Ткач
Мать: Родионова Домна /
Бракосочетание
03.05.1908
Жена: Родионова Евдокия /
Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
27.11.1912
Сын: Родионов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Родионова Евдокия /
Рождение ребёнка
06.11.1917
Дочь: (Родионова) Зиновья Родионова/
Мать ребёнка: Родионова Евдокия /
Смерть
После 1921