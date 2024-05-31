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Родионов Иван

Место рождения

Жуковка, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 1921

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Родионов Степан Ткач

Мать: Родионова Домна /

Жуковка, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
03.05.1908

Жена: Родионова Евдокия /

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
27.11.1912

Сын: Родионов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Родионова Евдокия /

Рождение ребёнка
06.11.1917

Дочь: (Родионова) Зиновья Родионова/

Мать ребёнка: Родионова Евдокия /

Жуковка, Дмитровский, Московская область
Смерть
После 1921

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