Бельков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти02.10.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1966
Сын: Бельков Олег
Мать ребёнка: Белькова (Сальникова) Нина
Рождение ребёнка
25.01.1968
Сын: Бельков Андрей
Мать ребёнка: Белькова (Сальникова) Нина
Смерть
02.10.2010