Бельков Александр 1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бельков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

02.10.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белькова (Сальникова) Нина

Рождение ребёнка
23.09.1966

Сын: Бельков Олег

Мать ребёнка: Белькова (Сальникова) Нина

Рождение ребёнка
25.01.1968

Сын: Бельков Андрей

Мать ребёнка: Белькова (Сальникова) Нина

Смерть
02.10.2010

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