Петрова (Чуприкова) Юлия Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Чуприкова) Юлия Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1981

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1981

Отец: Чуприков Геннадий Александрович

Мать: Чуприкова Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
08.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Константин Владимирович

Рождение ребёнка
26.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Константин Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Константин Владимирович

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