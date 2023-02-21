Петрова (Чуприкова) Юлия Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1981
Рождение ребёнка
08.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Константин Владимирович
Рождение ребёнка
26.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Константин Владимирович
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно