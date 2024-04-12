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Бернякович Павел Петрович

Место рождения

Зани, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

1793 или 1795

Дата смерти

21.04.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1795

Отец: Бернякович Петр Романович

Мать: Бернякович Марья Мартиновна

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
До 1824

Дочь: Бернякович Тереза Павловна

Мать ребёнка: не указана

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Была дочерью Павла от первого брака.
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Бернякович Иван Павлович

Мать ребёнка: Бернякович Маланья Андреевна

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Бернякович Иустин Павлович

Мать ребёнка: Бернякович Маланья Андреевна

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бернякович Маланья Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Романовщина, Мядельский район, Минская область
Смерть
21.04.1883 ст.
Романовщина, Мядельский район, Минская область
Похороны
22.04.1883 ст.
Романовщина, Мядельский район, Минская область
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