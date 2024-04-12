Бернякович Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1793 или 1795
Дата смерти21.04.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1795
Рождение ребёнка
До 1824
Дочь: Бернякович Тереза Павловна
Была дочерью Павла от первого брака.
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Мать ребёнка: Бернякович Маланья Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Бернякович Иустин Павлович
Мать ребёнка: Бернякович Маланья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.04.1883 ст.
Похороны
22.04.1883 ст.