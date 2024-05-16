Максимова Евфросинья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Максимова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Максимов Константин Игнатьевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Максимов Аристарх Константинович
Отец ребёнка: Максимов Константин Игнатьевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Максимов Аполлон Константинович
Отец ребёнка: Максимов Константин Игнатьевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Максимов Иван Константинович
Отец ребёнка: Максимов Константин Игнатьевич
Смерть
Неизвестно