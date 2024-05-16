Максимова Евфросинья Яковлевна 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимова Евфросинья Яковлевна

Место рождения

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1860

Муж: Максимов Константин Игнатьевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Максимова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Максимов Константин Игнатьевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Максимов Аристарх Константинович

Отец ребёнка: Максимов Константин Игнатьевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Максимов Аполлон Константинович

Отец ребёнка: Максимов Константин Игнатьевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Максимов Иван Константинович

Отец ребёнка: Максимов Константин Игнатьевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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