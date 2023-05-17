Белоусова (Столяревская) Вероника Александровна
Место рождениягород Бийск Алтайского края
Дата рождения23.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1976
город Бийск Алтайского края
Рождение ребёнка
30.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смена фамилии
Неизвестно