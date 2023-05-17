Белоусова (Столяревская) Вероника Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Столяревская) Вероника Александровна

Место рождения

город Бийск Алтайского края

Дата рождения

23.01.1976

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1976

Отец: Столяревский Александр Николаевич

Мать: Столяревская Наталья Борисовна

город Бийск Алтайского края
Рождение ребёнка
30.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смена фамилии
Неизвестно
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