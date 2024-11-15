Шилова (Турапина) Евдокия Ивановна 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шилова (Турапина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Турапин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Григорий Иванович

Смерть
1968
Узбекистан, г.Сырдарья

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