Шилова (Турапина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Турапин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1968
Узбекистан, г.Сырдарья