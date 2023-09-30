Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1940
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсентьев Василий
Рождение ребёнка
12.11.1960
Сын: Арсентьев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Арсентьев Василий
Рождение ребёнка
25.05.1962
Дочь: (Арсентьева) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Арсентьев Василий
Рождение ребёнка
12.10.1963
Сын: Арсентьев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Арсентьев Василий
Рождение ребёнка
18.03.1965
Сын: Арсентьев Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Арсентьев Василий
Рождение ребёнка
03.10.1967
Дочь: (Арсентьева) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Арсентьев Василий
Рождение ребёнка
01.07.1972
Сын: Арсентьев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Арсентьев Василий