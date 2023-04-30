Неизвестных Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестных Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Светлана Леонидовна

Рождение ребёнка
21.07.2003

Дочь: Томилов Маргарита Викторовна

Мать ребёнка: Томилова Светлана Леонидовна

Рождение ребёнка
30.03.2005

Дочь: Томилова Марина Викторовна

Мать ребёнка: Томилова Светлана Леонидовна

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