Вьялкина (Артемова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Артемов Иван
Рождение ребёнка
15.07.1923
Дочь: Милашевская Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
22.10.1925
Дочь: Нефедова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
29.08.1928
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно