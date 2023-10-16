Вьялкина (Артемова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина (Артемова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Артемов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1923

Дочь: Милашевская Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.10.1925

Дочь: Нефедова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович

Рождение ребёнка
29.08.1928

Сын: Вьялкин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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