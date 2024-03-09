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Бровко Анна Владиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

рс
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1963

Отец: Кажарнович Владислав Казимирович

Мать: Кажарнович Софья Александровна

Рождение ребёнка
12.08.1985

Дочь: Протько Юлия Зеноновна

Отец ребёнка: Бровко Зенон Вацлавович

Рождение ребёнка
12.08.1985

Дочь: Протько Юлия Зеноновна

Отец ребёнка: Бровко Зенон Вацлавович

Рождение ребёнка
29.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бровко Зенон Вацлавович

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