Бровко Анна Владиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1963
Рождение ребёнка
12.08.1985
Дочь: Протько Юлия Зеноновна
Отец ребёнка: Бровко Зенон Вацлавович
Рождение ребёнка
12.08.1985
Дочь: Протько Юлия Зеноновна
Отец ребёнка: Бровко Зенон Вацлавович
Рождение ребёнка
29.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бровко Зенон Вацлавович