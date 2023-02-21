Рыкова Матрона Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкова Матрона Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Рыков Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Рыков Алексей Иларионович

Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободской-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Рыков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Рыков Алексей Иларионович

Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободской-Украинской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыков Алексей Иларионович

Смерть
Неизвестно
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