Поляков Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Поляков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Полякова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Полякова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Поляков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Полякова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Поляков Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Полякова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
23.04.1926
Сын: Поляков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Полякова Дарья Михайловна
Смерть
1964