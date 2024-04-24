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Поляков Николай Николаевич

Место рождения

Новый Донбасс

Дата рождения

1883

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Поляков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Полякова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Поляков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Поляков Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
23.04.1926

Сын: Поляков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Дарья Михайловна

Смерть
1964

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