Деревянко (Пожар) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1939
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деревянко Петр Федорович
с. Зирка, Акимовский р-н, Запорожская обл.
Рождение ребёнка
20.03.1972
Сын: Деревянко Николай Петрович
Отец ребёнка: Деревянко Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревянко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Деревянко Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревянко Александр Петрович
Отец ребёнка: Деревянко Петр Федорович
Смерть
2018