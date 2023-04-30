Деревянко (Пожар) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянко (Пожар) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1939

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

19 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деревянко Петр Федорович

с. Зирка, Акимовский р-н, Запорожская обл.
Рождение ребёнка
20.03.1972

Сын: Деревянко Николай Петрович

Отец ребёнка: Деревянко Петр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревянко Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Деревянко Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянко Александр Петрович

Отец ребёнка: Деревянко Петр Федорович

Смерть
2018
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