Навалихин Семен (Сенка) Прохоров (Прокофьев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навалихин Семен (Сенка) Прохоров (Прокофьев)

Место рождения

дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Навалихин Прохор (Пронка) Осипов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Навалихин Кондратий (Конашка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Навалихин Трофим (Трошка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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