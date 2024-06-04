Навалихин Семен (Сенка) Прохоров (Прокофьев)
Место рождениядер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Навалихин Прохор (Пронка) Осипов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Навалихин Кондратий (Конашка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Навалихин Трофим (Трошка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678