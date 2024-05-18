Евдокимова Мария Егоровна 05.02.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимова Мария Егоровна

Евдокимова Мария Егоровна

Место рождения

Новоайдар

Дата рождения

05.02.1932

Дата смерти

05.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1932

Отец: Евдокимов Егор Иванович

Мать: Колосова Татьяна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разуваев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
17.08.1952

Сын: Разуваев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Разуваев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
11.01.1955

Дочь: Разуваева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Разуваев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
22.09.1963

Сын: Разуваев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Разуваев Николай Михайлович

Талдысай, Хобдинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
12.09.1965

Сын: Разуваев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Разуваев Николай Михайлович

Талдысай, Хобдинский район, Актюбинская область
Смерть
05.06.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.