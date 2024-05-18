Евдокимова Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения05.02.1932
Дата смерти05.06.1994
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1952
Сын: Разуваев Павел Николаевич
Отец ребёнка: Разуваев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
11.01.1955
Дочь: Разуваева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Разуваев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
22.09.1963
Сын: Разуваев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Разуваев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
12.09.1965
Сын: Разуваев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Разуваев Николай Михайлович
Смерть
05.06.1994