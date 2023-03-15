Гурулева (Щеглова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Щеглов Антоний
Мать: Щеглова ?
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гурулев Сергей
Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий
Рождение ребёнка
1860
Сын: Гурулев Феодосий
Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий
Рождение ребёнка
01.01.1864
Сын: Гурулев Василий
Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий
Рождение ребёнка
26.08.1866
Сын: Гурулев Иоанн
Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий
Рождение ребёнка
01.12.1867
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий
Рождение ребёнка
23.05.1869
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий
Рождение ребёнка
05.06.1871
Сын: Гурулев Кирилл
Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий
Рождение ребёнка
19.08.1873
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий
Рождение ребёнка
20.08.1875
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурулев Евфимий
Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурулев Дмитрий
Смерть
Неизвестно