Гурулева (Щеглова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурулева (Щеглова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Щеглов Антоний

Мать: Щеглова ?

Рождение ребёнка
1858

Сын: Гурулев Сергей

Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий

Рождение ребёнка
1860

Сын: Гурулев Феодосий

Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий

Рождение ребёнка
01.01.1864

Сын: Гурулев Василий

Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.08.1866

Сын: Гурулев Иоанн

Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий

Рождение ребёнка
01.12.1867

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий

Рождение ребёнка
23.05.1869

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий

Рождение ребёнка
05.06.1871

Сын: Гурулев Кирилл

Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.08.1873

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.08.1875

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурулев Евфимий

Отец ребёнка: Гурулев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурулев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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