Михайла Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.02.1748
Жена: Елена Сысоева
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп.745, д. 605 Метрическая Коломенского уезда 1748 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NON... Показать все
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Дедова Аграфена Михайлова
Мать ребёнка: Елена Сысоева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Елена Сысоева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Михайла Михайлов
Мать ребёнка: Елена Сысоева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Яков Михайлов
Мать ребёнка: Елена Сысоева
Смерть
После 1782