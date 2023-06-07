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Михайла Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1748

Жена: Елена Сысоева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп.745, д. 605 Метрическая Коломенского уезда 1748 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NON... Показать все
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Дедова Аграфена Михайлова

Мать ребёнка: Елена Сысоева

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Елена Сысоева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Михайла Михайлов

Мать ребёнка: Елена Сысоева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Яков Михайлов

Мать ребёнка: Елена Сысоева

Смерть
После 1782
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