Иван Романов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Романов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1869 ст.

Отец: Роман Андреев (Ич)

Мать: Марфа Иванова (Вна)

Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Крещение
30.05.1869
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
по МК1869 рж
Смерть
Неизвестно

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