Иван Романов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1869 ст.
Отец: Роман Андреев (Ич)
Мать: Марфа Иванова (Вна)
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Крещение
30.05.1869
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
по МК1869 рж
Смерть
Неизвестно