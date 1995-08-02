Коваленко (Альянова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1923
Дата смерти02.08.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1074
Сын: Коваленко Анатолий Митрофанович
Отец ребёнка: Коваленко Митрофан Петрович
Рождение
15.11.1923
Отец: Альянов Григорий
Рождение ребёнка
07.04.1960
Дочь: Маслова Екатерина Митрофановна
Отец ребёнка: Коваленко Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
28.11.1964
Дочь: Коваленко Любовь Митрофановна
Отец ребёнка: Коваленко Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1967
Дочь: Пашкова Татьяна Митрофановна
Отец ребёнка: Коваленко Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
28.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваленко Митрофан Петрович
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
02.08.1995