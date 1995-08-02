Коваленко (Альянова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Альянова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1923

Дата смерти

02.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1074

Сын: Коваленко Анатолий Митрофанович

Отец ребёнка: Коваленко Митрофан Петрович

Рождение
15.11.1923

Отец: Альянов Григорий

Мать: Альянова Лукерья Захаровна

Рождение ребёнка
07.04.1960

Дочь: Маслова Екатерина Митрофановна

Отец ребёнка: Коваленко Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
28.11.1964

Дочь: Коваленко Любовь Митрофановна

Отец ребёнка: Коваленко Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1967

Дочь: Пашкова Татьяна Митрофановна

Отец ребёнка: Коваленко Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
28.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваленко Митрофан Петрович

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
02.08.1995

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