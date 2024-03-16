Гусарев Кузьма Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусарев Кузьма Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Гусарев Егор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Гусарева Марья Кузьминична

Мать ребёнка: Настасья Матвеевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гусарева Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Настасья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарева Аграфена Кузьминична

Мать ребёнка: Настасья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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