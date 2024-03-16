Гусарев Кузьма Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Гусарев Егор Петрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Гусарева Марья Кузьминична
Мать ребёнка: Настасья Матвеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гусарева Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Настасья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарева Аграфена Кузьминична
Мать ребёнка: Настасья Матвеевна
Смерть
Неизвестно